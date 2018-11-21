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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şuan içeride. Onun arkasında meşhur Macar yahudisi Soros...Bu adam dünyada milletleri parçalamakla adam görevlendiren parası bo

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şuan içeride. Onun arkasında meşhur Macar yahudisi Soros...Bu adam dünyada milletleri parçalamakla adam görevlendiren parası bo

Erdoğan'ın konuşması

Yahudi Propaganda Teröristler 

-detaylar

( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Osman Kavala Soruşturması) "Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şuan içeride. Onun arkasında meşhur Macar yahudisi Soros...Bu adam dünyada milletleri parçalamakla adam görevlendiren parası bol biri"-"Almanya'da Türkiye'nin aleyhine her türlü propagandayı yapıyor. Her türlü ödüllendirmeye tabi tutuluyor. Bay Kemal sen bunları görmüyor musun? Bu adam mahkum edilmiş bir adam. Dünyadaki ve Türkiye'deki değişim öylesine köklü ki bu anlayışın da kendini yenilemek zorunda kalacağına inanıyorum"-"Gezi'yi övenler gizli veya açık PKK'yı da över, FETÖ'ye de destek verir. Bu zihniyete milletimiz gereken dersi her zaman veriyor" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 48. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

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