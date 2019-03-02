Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur' - TRABZON
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur" - TRABZON - AK Parti'nin Trabzon mitingi - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon ’da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik) Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Temennimiz, Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır."Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyonun düşürülmesi noktasında Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
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