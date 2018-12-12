Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genel maksat helikopterimizin adını 'Gökbey' olarak belirledik' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel maksat helikopterimizin adını "Gökbey" olarak belirledik" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Erdoğan'ın genel maksat helikopterinin ismini açıklaması - Gökbey helikopterinden görüntü - Pilotlardan görüntü - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla yapılan genel maksat helikopterinin adını "Gökbey" olarak açıkladı.