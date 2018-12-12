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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genel maksat helikopterimizin adını 'Gökbey' olarak belirledik' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genel maksat helikopterimizin adını 'Gökbey' olarak belirledik' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel maksat helikopterimizin adını "Gökbey" olarak belirledik" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Erdoğan'ın genel maksat helikopterinin ismini açıklaması - Gökbey helikopterinden görüntü - Pilotlardan görüntü - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla yapılan genel maksat helikopterinin adını "Gökbey" olarak açıkladı.

Çekim Helikopter 

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