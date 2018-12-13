Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlerimizin sesi soluğu olacak bir 'Gençlik Radyosu' kuruyoruz' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin sesi soluğu olacak bir 'Gençlik Radyosu' kuruyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. - 7 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz."