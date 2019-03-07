Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gelin, Mardin'i maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı haline getirelim' - MARDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin, Mardin 'i maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı haline getirelim" - MARDİN - AK Parti Mardin Mitingi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıMARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (3)"Gelin, Mardin 'in bu muhteşem geçmişinin parlak bir gelecekle buluşturalım. Gelin, kardeşliğimizi Mardin 'de en yüceye çıkartalım. Gelin, Mardin 'i maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı haline getirelim"
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