Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı - HAKKARİ Video
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak askerlere seslenmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırda bekleyen asker ile canlı görüşmesiHAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari 'de Geçitli Jandarma Karakolu'nda askerlerle birlikte girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soylu'nun ziyareti sırasında telefon ile askerlerin yeni yılını kutladı. (2)
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