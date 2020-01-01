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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı - HAKKARİ Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı - HAKKARİ Video

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak askerlere seslenmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırda bekleyen asker ile canlı görüşmesiHAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari 'de Geçitli Jandarma Karakolu'nda askerlerle birlikte girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soylu'nun ziyareti sırasında telefon ile askerlerin yeni yılını kutladı. (2)

Yeni Yıl 

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