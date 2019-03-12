( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken, şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak" İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö tren hatlarının açılış töreninde konuştu.
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