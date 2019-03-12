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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gebze- Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak'

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gebze- Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak'

Erdoğan'ın konuşması

Açılış Töreni Banliyö Tren Hattı 

-detaylar

( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken, şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö tren hatlarının açılış töreninde konuştu.

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