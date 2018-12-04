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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(G20 Zirvesi) İki görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(G20 Zirvesi) İki görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(G20 Zirvesi) İki görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçakla Ankara 'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(G20 Zirvesi) İki görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi."

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