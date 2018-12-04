Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(G20 Zirvesi) İki görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(G20 Zirvesi) İki görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçakla Ankara 'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(G20 Zirvesi) İki görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi."