Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'G-20 toplantılarında küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız' - İSTANBUL Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G - 20 toplantılarında küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G - 20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız."