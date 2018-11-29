Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'G-20 toplantılarında küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız' - İSTANBUL Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'G-20 toplantılarında küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız' - İSTANBUL Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G - 20 toplantılarında küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G - 20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız."

Küresel Ekonomi Basın Toplantısı Toplantı 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Fotoğraflarla AK Parti KongresiFotoğraflarla AK Parti Kongresi
AK Parti 6. Olağan KongresiAK Parti 6. Olağan Kongresi
CHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu EylemCHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu Eylem
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı