Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun” - DENİZLİ
- AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim otobüsü üzerinden konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara satranç dağıtmasıDENİZLİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 6. Olağan İl Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız."