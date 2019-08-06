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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci farklı bir aşamaya geçireceğiz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci farklı bir aşamaya geçireceğiz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci farklı bir aşamaya geçireceğiz" - ANKARA - 11. Büyükelçiler Konferansı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.
(3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz."

Strateji Allah 

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