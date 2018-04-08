Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile) Arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk' -VAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile) Arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk" - VAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıVAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kontrol altına aldığımız 4 bin kilometrekarelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz, bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk."