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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fırat'ın doğusuna harekat birkaç gün içinde başlayacak' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fırat'ın doğusuna harekat birkaç gün içinde başlayacak' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusuna harekat birkaç gün içinde başlayacak" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık."Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz."

Terör Örgütü 

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