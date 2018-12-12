Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fırat'ın doğusuna harekat birkaç gün içinde başlayacak' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusuna harekat birkaç gün içinde başlayacak" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık."Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz."