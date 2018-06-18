Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz' - ORDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz" - ORDU - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde konuştu. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç bu muhalefetin atıp tutmasına, gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söyler. Bunların iktidarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Biz verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız, arkasında olmaya devam edeceğiz. Hiç bu oyunlara gelmeyin ve şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla bükün."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet sadece konuşur, biz ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz."