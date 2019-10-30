Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(FETÖ elebaşı) Ya bunu bize teslim edeceksiniz ya da bizden bundan sonra suçluların iadesiyle ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ elebaşı) Ya bunu bize teslim edeceksiniz ya da bizden bundan sonra suçluların iadesiyle ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin" - TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gidişi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye darbe yapan böyle bir terörist başını (FETÖ elebaşı) ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir manivela mıdır? Bundan size bir fayda gelmez. İstediğiniz kadar bunu düşünerek elinizde avucunuzda tutun. Ya bunu bize teslim edeceksiniz ya da bizden bundan sonra suçluların iadesiyle ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin."
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