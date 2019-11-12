Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz' - ANKARA İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. (2)Erdoğan: "(ABD ziyareti) Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz."
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