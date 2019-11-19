Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(F-35 meselesi) Uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin başka arayışlara girmek zorunda kalacağını söyledik' - TBMM Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F - 35 meselesi) Uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin başka arayışlara girmek zorunda kalacağını söyledik" - TBMM - AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıAK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. (3)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeleri) Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile gerçekleşen görüşme) F - 35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik"
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