Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ezanlarımızın ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır' - HAKKARİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezanlarımızın ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır" - HAKKARİ - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyen hiç kimseye, kusura bakmasın, biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Mart Kadınlar günü dediler, Taksim'e yürüdüler. Dert, seçim öncesi ülkeyi karıştırmak.
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