Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz' - MERSİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz" - MERSİN - Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin 'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar."
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