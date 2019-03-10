Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ezan, bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz' - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezan, bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz" - ADANA - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana 'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3 - 5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
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