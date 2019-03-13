Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eymir Gölü ile Mogan'ı birbirine bağlayan Ankara'nın en güzel millet bahçesini yapıyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eymir Gölü ile Mogan'ı birbirine bağlayan Ankara 'nın en güzel millet bahçesini yapıyoruz" - ANKARA - Tören alanından ve katılımcılar - Evlerinden konuşmayı takip eden vatandaşlardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi ve vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. (1)
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