Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada sora Haberi

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( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız"-"Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescidi Aksa’yı, Kubbetüs Sahra’yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler"-"İsrail'in başındaki o soyguncu... Neden yargılanıyor Netanyahu ve karısı? Soygundan. Diyor ki, Türkiye'de diyor gazeteciler cezaevinde, oradan bize ders vermesin diyor"-"Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin"-"Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız. Kudüs davasını bizlere kimse unutturamaz"-"Dışişleri Bakanıma talimatı verdim uluslararası görüşmeleri sürdürüyor. Sosyal medyada şahsımı hedef alıyorlar. Biz bu sosyal medya fedailerin muhatap alacak değiliz" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Pursaklar'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.



