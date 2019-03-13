Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada sora Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada sora Haberi

Erdoğan'ın açıklamaları

Sosyal Medya Açılış Töreni Soygun Uluslararası İsrail 

-detaylar

( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız"-"Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescidi Aksa’yı, Kubbetüs Sahra’yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler"-"İsrail'in başındaki o soyguncu... Neden yargılanıyor Netanyahu ve karısı? Soygundan. Diyor ki, Türkiye'de diyor gazeteciler cezaevinde, oradan bize ders vermesin diyor"-"Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin"-"Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız. Kudüs davasını bizlere kimse unutturamaz"-"Dışişleri Bakanıma talimatı verdim uluslararası görüşmeleri sürdürüyor. Sosyal medyada şahsımı hedef alıyorlar. Biz bu sosyal medya fedailerin muhatap alacak değiliz" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Pursaklar'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı