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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi' İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi' İzle

Erdoğan'ın konuşması

Strateji Teknoloji 

-detaylar

( ANKARA -1-HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi"-"İfrat ve Tefrit noktasında Yüce Dinimize yönelik her türlü yanlış bir adıma karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ettik. Artık çoğunluğu büyük şehirlerde yaşayan teknolojinin hayatın her anını kuşattığı günümüz dünyasındaki Müslümanların sorunlarına cevap veremeyen görüşlerin Kuran’ı Kerim ve Peygamberimizin(SAV) Sünnet’i ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirttik. Tabi bu tartışma esasen bizim işimiz olmamalıydı"-"Ama konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu bir ortamda gönlümüz yüce dinimize saldırmak için pusuda bekleyenlerin değirmenine su taşıyan sorumsuzluklara rıza göstermedi"-"18 Mart'ta Afrin'in tamamen temizlendiğinin müjdesini milletimizle paylaştık"-"Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, "Afrin'de kaygılıyız" diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz?"-"PYD'sini de, YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz, ÖSO nasıl halletti işte ortada"-"Bizimle stratejik ortaksan bizimle birlikte yürüyeceksiniz. Öyle bir aldatmaca ki, 5 bin tır buraya silah soktunuz. O açılan tüneller, tünellerin içindeki silah mühimmat depoları, silah mühimmat evleri. Bunların hepsini yıkıyoruz. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bütün mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor geçecek"-"Güvenliğini de şu anda biz sağlıyoruz ve 160 bin Cerablus, El Rai, Bab, bunun içindeki insanlar artık topraklarına döndü" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor.
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