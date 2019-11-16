Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enflasyon 2020'de tek haneli rakama inecek' Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon 2020'de tek haneli rakama inecek"- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalamamasını sağladık"- "Sağlık karnesi gibi, yeşil kart gibi vatandaşlarımızın işini zorlaştıran ya da rencide eden uygulamalara son verdik."- "Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine kadar indirdik"- "IMF'nin kapısını CHP zihniyeti açtı"- "Faiz yüzde 35'lerin üstünde yüzde 40'lara kadar gitmişti. Bir Merkez Bankası başkanı görevden aldık, yeni başkanımızla beraber şu anda yüzde 13,5'a kadar indi. Daha da inecek."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım