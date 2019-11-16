Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enflasyon 2020'de tek haneli rakama inecek' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enflasyon 2020'de tek haneli rakama inecek' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon 2020'de tek haneli rakama inecek"- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalamamasını sağladık"- "Sağlık karnesi gibi, yeşil kart gibi vatandaşlarımızın işini zorlaştıran ya da rencide eden uygulamalara son verdik."- "Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine kadar indirdik"- "IMF'nin kapısını CHP zihniyeti açtı"- "Faiz yüzde 35'lerin üstünde yüzde 40'lara kadar gitmişti. Bir Merkez Bankası başkanı görevden aldık, yeni başkanımızla beraber şu anda yüzde 13,5'a kadar indi. Daha da inecek."

Yeşil Kart Emekli Maaşı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı