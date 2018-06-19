Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En zor şartlarda boy veren bir iş dünyamız, hiçbir prangaya izin vermez'' - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En zor şartlarda boy veren bir iş dünyamız, hiçbir prangaya izin vermez'' - ADANA - Çukurova Bölgesi sanayici ve iş adamları ile akşam yemeği - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana 'da Çukurova Bölgesi sanayici ve iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardelen çiçeği gibi en zor şartlarda boy veren bir iş dünyamız olduğu sürece Allah'ın izniyle bu ülke ayaklarına vurulmaya çalışılan hiçbir prangaya izin vermez."