Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ellerini ovuşturarak bu virüsün ülkemizi esir almasını bekleyen muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ellerini ovuşturarak bu virüsün ülkemizi esir almasını bekleyen muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz" - ANKARA - Çankaya Köşkü - Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.(4)
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