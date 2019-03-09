Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ’da

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’a geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin düzenlediği mitinge katılmak için uçakla Elazığ’a geldi. Havalimanına inen Erdoğan’ı Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar karşıladı. Erdoğan'a havalimanında yöresel kıyafetli çocuklar çiçek verdi. Ardından otobüse geçen Erdoğan miting alanına gitti. Mitingde Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'da eşlik etti. (MK-HİV-

