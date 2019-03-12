Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'El ele vereceğiz, Avcılar'ı inşallah bu sıkıntıdan kurtaracağız' Haberi

-Erdoğan'ın açıklamaları



( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El ele vereceğiz, Avcılar'ı inşallah bu sıkıntıdan kurtaracağız"- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avcılar mitinginde vatandaşlarla buluştu- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy ile birlikte mitinge katılan Erdoğan, vatandaşlardan yerel seçimlerde destek istedi İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avcılar'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) elinde çok zaman kaybettiğini belirterek, "El el vereceğiz ve inşallah Avcılar’ı bu sıkıntıdan kurtaracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar’da mitinginde vatandaşlarla buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy ile birlikte mitinge katılan Erdoğan, vatandaşlardan yerel seçimlerde destek istedi. Meydanı dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemi hatırlatarak, “Çöp dağlarını kaldırdık mı, hava kirliliğini giderdik mi, çöp dağlarını kaldırdık mı. CHP demek çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma demektir. Avcılar bunlardan çok çekti. 31 Mart’ta bunlardan kurtulmaya var mıyız. Gelin Avcılar’da da bu 4 Ç’den kurtulalım” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy için destek isteyen Erdoğan, “Binali Yıldırım kardeşimi İstanbul’a İBB Başkan adayı olarak gösterdik. Avcılar CHP Belediyeleri elinde çok zaman kaybetti. Bu zamanı telafi etmek için İbrahim Ulusoy kardeşimizi genç, dinamik bir aday olarak aday gösterdik. Ankara’da Cumhurbaşkanımız olarak ben 4.5 yıl iş başındayım. Şimdi 5 yıllığına Büyükşehir ve Avcılar’ı seçeceğiz. El el vereceğiz ve inşallah Avcılar’ı bu sıkıntıdan kurtaracağız” şeklinde konuştu.

Avcılar’a bugüne kadar yapılan hizmetleri anlatan ve bundan sonra yapılacak projeleri açıklayan Erdoğan, şunları söyledi: “Sağlıkta 200 yataklı Avcılar Devlet Hastanesini inşa ediyoruz. Ulaşımda 7 adet yeni yol kavşak kazandırdık. Metrobüs hattı sayesinde Zincirlikuyu ve Kadıköy’e kadar rahat gidebiliyorsunuz. İlçemizin de metro hattı olan 18.5 kilometrelik Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt projesi sürüyor. Sahilde akıllı bisiklet sistemi kurduk. Ambarlı arıtma tesisi tüm bu bölgenin denizinin temiz kalmasını sağlıyor. Denizköşkler sahilinde yaptığımız düzenlemelerle bu bölgenin çehresini değiştirdik. Millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri projelerini Avcılarda da hayata geçireceğiz. Bulunduğumuz yerde bir kent meydanı oluşturacağız Büyük bölümünü ağaçlandıracağımız, ortaya saat kulesi dikeceğimiz bu meydanı yürüme köprüsü ile İstanbul Üniversitesi önünde oluşturacağımız bir diğer meydanla buluşturacağız. Bu meydanı 3 duraklı bir finiküler hattı ile Ambarlı sahiline bağlayacağız. Sahile yat limanı, konser alanları, spor alanı, millet kıraathanesi, yat limanı ile Avcılar vitrini haline getireceğiz. Avcılar Arnavutköy arasında yeşil koridor oluşturuyoruz. Burası tabi afetler toplanma alanı olarak kullanılacak. Tahtakale’deki Ispartakule mevkiinde içinde restoranı kafeteryası olan bir seyir terası kuruyoruz. Yeşilkent ve Tahtakale’nin imar meselesini büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak el ele verip en kısa sürede çözeceğiz. Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde içinde yüzme havuzları, okuma ve kültür alanları olan bir engelsiz yaşam merkezi yapıyoruz. Gümüşpala’da göl kıyısında yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, seralarıyla, iskelesiyle, şelalesiyle bir botanik park oluşturuyoruz”

