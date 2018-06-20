Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz' - ŞANLIURFA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El - Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz" - ŞANLIURFA - AK PARTİ Şanlıurfa Mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 'da düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El - Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz."