Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'' - TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alkışlarla karşılanması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılanları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM 'deki grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Arkasına kimi Avrupa devletlerini alan Yunanistan ve onunla haraket eden Güney Kıbrıs'ın pervasız davranışları, en başta kendileri için tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz'de kimi ülkelerin kendi iç meseleleri ile uğraşmasını fırsat bilerek hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi'ne ayak basamaz, Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını savunamaz duruma getirme gayretleri beyhudedir. Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız."