Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomideki toparlanma eğilimi yılın 3. çeyreğinde de güçlenerek devam edecek' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomideki toparlanma eğilimi yılın 3. çeyreğinde de güçlenerek devam edecek" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. (13)Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki toparlanma eğiliminin yılın 3. çeyreğinde güçlenerek devam edeceğini bildirdi.
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