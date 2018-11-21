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( ANKARA -3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi toparlanmaya başlayınca meseleyi başka yönlere çekmeye çalıştılar. Neymiş Türkiye buğday ithal ediyormuş. Bıktık senin yalanlarından"-"Biz ihracata dayalı ithalat yapıyoruz Bay Kemal. Bizim ürettiğimiz hamdolsun tükettiğimizi karşılıyor. Niye peki ithalat yapıyoruz? O ürünlerden başka şeyler üretip yeniden ihraç etmek için"-"Türkiye'nin siyasetten üretime spordan medyaya kadar değiştirmesi gereken alışkanlıkları var. Siyasette muhalefet anlayışının değişmesi gerekiyor" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 48. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.



