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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitimin reformunun farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitimin reformunun farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimin reformunun farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen eğitim çalışanları ile iftar programı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında eğitim çalışanları ile bir araya geldi.(3)Erdoğan: "Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz."Erdoğan:"Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimin reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz."

Lyon Saplantı 

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