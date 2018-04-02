Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitime verdiğimiz önemin karşılığını, hamdolsun her alanda alıyoruz' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitime verdiğimiz önemin karşılığını, hamdolsun her alanda alıyoruz" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul ’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitime verdiğimiz önemin karşılığını, hamdolsun her alanda alıyoruz."