Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni' programında konuştu- "Kalabalık sınıflara son verdik"- "Meslek liselerine ikinci sınıf, üvey evlat muamelesi yapan kat sayı sistemine son verdik"- "Aslını inkar eden, batı kültürüne hayranlık duymanın ötesinde katkısı olmayan kayıp nesiller yetiştirdik"
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