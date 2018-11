Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün kadını meta anlayışı olarak kullananların, bugün eşitlik adı altında meta olarak kullanması bizim için şaşırtıcı değildir' İzle

-detaylar



( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kadını meta anlayışı olarak kullananların, bugün eşitlik adı altında meta olarak kullanması bizim için şaşırtıcı değildir"-"Kadına ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. Fıtratın gereği, tüm yaratılanlara aynı bakmaktır. Köklerimizde de cinsiyet ayrımı yoktur"-"Kadın ailenin hem ayrılmaz bir parçası hem de lokomotifidir. Aile, kadın ve erkeğin ortaklığında devam eden hayati bir müessesedir"-"Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü sözü bizim her alanda rehberimizdir. Kadınları ve erkekleri belli yükümlülükler içinde tutma anlayışı sonradan ortaya çıkmıştır"-"Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü sözü bizim her alanda rehberimizdir. Kadınları ve erkekleri belli yükümlülükler içinde tutma anlayışı sonradan ortaya çıkmıştır"-"Bizim tarihimizde hamdolsun acı kırılmalar bulamazsınız. İnancımız da, kültürümüz de buna izin vermez. Eksiklerimiz varsa konuşmamız doğaldır"-"Türkiye'nin son 200 yılında kadın hakları meselesinde de savrulmalar yaşadık. Asırlar boyunca insanların ayaklarına, boyunlarına zincir vurarak satanların kodları bize ait değildir"-"Cenneti annelerin ayaklarının altına seren, kadınlara sultan yakıştırması yapan bir milletin böyle bir referansı olamaz. Biz yanlışlarımızı kendi içimizde tartışarak doğru bulacağız. Ülkemizdeki kadın hareketlerinin yaptıklarının doğru bulunmamasının arkasında hareket noktası yatar"-"Siyasetin her alanında kadınlarımıza yer açmaktan, onlarla yürümekten şahsım adına hep şeref duydum" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.