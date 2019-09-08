Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğunun sağlam durması demek Anadolu’nun sağlam durması demektir' - MALATYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğunun sağlam durması demek Anadolu’nun sağlam durması demektir" - MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve karşılanması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması - Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. (4)
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