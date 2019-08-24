Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'de Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız' Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( ARTVİN ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Yusufeli Barajı ile muhteşem bir eser ortaya çıkıyor"- "Gezi olaylarından tutun da, 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefindeki yerlerden birisi hep bu eser olmuştur"- "2021 yılının nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacaktır"- "Doğu Akdeniz'de herkes varmış, Türkiye yokmuş. Sen bizim Yavuz'umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun"
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