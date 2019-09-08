Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır HDP’nin önündeki anneler ağlıyor. Onları ağlatanlara yazıklar olsun' - MALATYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır HDP’nin önündeki anneler ağlıyor. Onları ağlatanlara yazıklar olsun" - MALATYA - Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Tolu açılış kurdelesinin kesilmesiMALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. (7)
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