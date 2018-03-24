Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diriliş hareketini Afrin'le başlattık. Devamına var mıyız' - SAMSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diriliş hareketini Afrin'le başlattık. Devamına var mıyız" - SAMSUN - AK PARTİ Samsun 6. Olağan İl kongresi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonda vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresinde partililere hitap etti."Diriliş hareketini Afrin'le başlattık. Devamına var mıyız?"