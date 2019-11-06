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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dindar bir nesil inşallah sizin elinizde yetişecek' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dindar bir nesil inşallah sizin elinizde yetişecek' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar bir nesil inşallah sizin elinizde yetişecek" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden ve katılımcılardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.
(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır."

İlahi Allah 

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