Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dindar bir nesil inşallah sizin elinizde yetişecek' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar bir nesil inşallah sizin elinizde yetişecek" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden ve katılımcılardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır."
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