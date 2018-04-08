Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine göz yumamayız' -VAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine göz yumamayız" - VAN Kongre salonundan ve katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimiVAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, demokrasiye saygılıyız ama devletin ve milletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine göz yumamayız."