Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devletin gönderdiği parayı Kandil’e gönderenlerle yola devam edecek halimiz yoktu' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin gönderdiği parayı Kandil’e gönderenlerle yola devam edecek halimiz yoktu" - ANKARA - Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. (8)
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