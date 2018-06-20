Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet, teröristlerin başlarına çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi" - MARDİN - AK Parti'nin Mardin mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMARDİN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mardin 'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.Erdoğan: Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi