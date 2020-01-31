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( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem sonrası 7'si yoğun bakımda olmak üzere 48 vatandaşımızın tedavisi sürüyor"-"Türkiye tarihinin en hızlı, en etkili afete müdahalesi bu depremde yürütülmüştür."-"Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor. Şu ana kadar deprem bölgesinde AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı" ANKARA



- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.





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