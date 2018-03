Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' 'Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Sizin orada bulu

-detaylar



( ANKARA -3-HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin Pentagon Sözcüsü Albay Manning'in Münbiç açıklaması) "Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Sizin orada bulunmaya hakkınız yok. 11 bin kilometreden kalkıp buraya niye geliyorsun?"-"Ormana sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır"-"Vatan topraklarını sadece erezyona karşı değil her türlü düşmana, her türlü saldırıya karşı da koruyoruz. Fitili ateşlenen Gezi olaylarından beri kesintisiz saldırı altında, yakın tarihimizin en büyük atılımlarını da bu dönemde gerçekleştirdik"-"Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de ülkemize yönelik tahkimatı, açılan tünelleri gördünüz değil mi? Yığılan silahları gördünüz değil mi? Onlar silah yığdılar, şimdi de biz o silahları topladık. Haram para bir yerlere gidecek ya. Bu harekatımız da başarı ile sürüyor"-Şu anda ölen teröristlerin sayısı ne oldu dedim, etkisiz hale getirilen, 3698. PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK'yı temizlemezse, Sincar'da onları biz temizleriz. 2 gün içinde Sincar'da 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik"-"Kahraman askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız, her biri arslan parçası olan ÖSO kardeşlerimiz terör örgütünü paçavraya çevirerek yollarına devam ediyorlar"-"Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Sizin orada bulunmaya hakkınız yok"-"11 bin kilometreden kalkıp buraya niye geliyorsun? Bu topraklar senin mi?"-"Trump adına konuşanlar ne dediğinin farkında değil. Sayın Trump'ın bunlara bir ayar vermesi lazım. Hele hele Türkiye aleyhine açıklama için sıraya girmiş izlenimi veren sözcülerin gölgesinde biz bu işi sürdüremeyiz. Amerika ile çok geniş bir zeminde, derinlikli çıkarlarımızın olduğu bir gerçektir" ANKARA



- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuştu.