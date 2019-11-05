Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ'ın başı sizin için ne kadar önemli ise FETÖ'nün başı da bizim için o kadar önemlidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( ANKARA - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın başı sizin için ne kadar önemli ise FETÖ'nün başı da bizim için o kadar önemlidir"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Buraya ne diliniz ne ağzınız ulaşamaz. Zaten IMF olayını bu milletin başına dert eden sizsiniz"- "Önceki Merkez Bankasını görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyor adam"- "Faiz bir ülkenin kalkınmasındaki en büyük zulümdür"- "Diyarbakır'daki il teşkilatını neden terk ettiniz? Ey batı! Oradaki anneleri neden görmediniz? İşinize gelmiyor"- "Bu terörist başı FETÖ bir projedir. Bir proje olarak da Amerika'da 400 dönümlük arazide yaşamaktadır"
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