Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin hanımını yakaladık' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin hanımını yakaladık" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalandığını açıkladı.
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