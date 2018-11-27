Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(DEAŞ) Bu örgütün kalıntılarını tamamen bitirmeyi taahhüt ediyoruz' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(DEAŞ) Bu örgütün kalıntılarını tamamen bitirmeyi taahhüt ediyoruz" - TBMM - AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM 'deki grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de DEAŞ yoktur. Sadece DEAŞ görüntüsü altında bu ülkeyi ve bölgeyi karıştırmak için yedekte bekletilen, eğitilen, donatılan, varlıklarını sürdürmelerine izin verilen birtakım küçük çeteler vardır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(DEAŞ) Türkiye olarak birkaç ay içinde bu örgütün kalıntılarını tamamen bitirmeyi taahhüt ediyoruz."