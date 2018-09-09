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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, danışmanı Sefer Turan’ın kızının nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, danışmanı Sefer Turan’ın kızının nikah şahidi oldu

Düğünden fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Evlilik Cüzdanı Cumhurbaşkanı Cüzdan Nikah Şahidi Nikah Töreni 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, danışmanı Sefer Turan’ın kızı Zeynep Turan ile Doğukan Sever’in nikah törenine katılarak nikah şahidi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Sefer Turan’ın kızı Zeynep Turan ile Doğukan Sever Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsündeki Kültür Merkezinde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılarak nikah şahidi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da nikah şahitliği yaptı. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik cüzdanının gelin Zeynep Turan’a teslim etti. Törenin ardından cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünden ayrıldı.
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